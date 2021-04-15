ميليشيا (قسد) تختطف عدداً من المدنيين في قرية الزر وبلدة الهول بريفي دير الزور والحسكة

اختطفت مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي عدداً من المدنيين في قرية الزر وبلدة الهول بريفي دير الزور والحسكة.

وذكرت مصادر أهلية لمراسل سانا أن مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” نفذت حملة مداهمة وتفتيش لعدد من منازل المواطنين في قرية الزر بريف دير الزور الشرقي اختطفت على أثرها 4 مدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وفي ريف الحسكة الشرقي ذكرت مصادر أهلية لـ سانا أن مجموعات مسلحة تابعة لميليشيا قسد داهمت بلدة الهول وسط إطلاق نار لترهيب الأهالي واقدمت على تفتيش المنازل واختطفت عدداً من المدنيين واقتادتهم بقوة السلاح إلى جهة مجهولة.

وصعدت ميليشيا “قسد” عمليات المداهمة التي تنفذها في المناطق التي تحتلها في الجزيرة السورية واختطفت العشرات من الأهالي والمئات من الشبان في أرياف دير الزور والرقة والحسكة واقتادتهم إلى معسكرات تابعة لها تمهيداً للقتال في صفوفها.