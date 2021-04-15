مقتل ثلاثة من مرتزقة الاحتلال التركي باشتباكات بينهم واستهداف أحد مقارهم بعفرين شمال حلب

وذكرت مصادر محلية لمراسل سانا أن اقتتالاً بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة دار بين مجموعات ما يسمى “فيلق الشام” الإرهابية فيما بينها بقرية ميدانكي في منطقة عفرين ما أدى إلى مقتل أحد الإرهابيين.

ولفتت المصادر إلى أن الاشتباكات تسببت بحالة من الهلع بين الأهالي في القرية والذين اضطروا لترك أعمالهم والاختباء في منازلهم لفترة طويلة في حالة تتكرر بشكل شبه يومي.

وفي سياق متصل ذكرت المصادر أن ارهابيين اثنين مما يسمى “لواء السلطان محمد الفاتح” قُتلا وأصيب آخرون جراء استهداف أحد مقارهم بالقنابل في ناحية بلبل بمحيط مدينة عفرين.