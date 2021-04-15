الجيش اليمني يستهدف شركة أرامكو ومنصات صواريخ للنظام السعودي

وأفاد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في سلسلة تغريدات على حسابه بتوتير بأنه تم استهداف شركة أرامكو وأهداف أخرى بسبعة صواريخ نوع (سعير) و(بدر) نتج عنها اشتعال حرائق كبيرة في الشركة كما تم استهداف مخازن وقواعد الباتريوت بأربع طائرات مسيرة نوع (صماد3) و(قاصف كي2) وكانت الإصابة دقيقة.

وشدد على أن هذا الاستهداف يأتي رداً على تصعيد العدوان جرائمه المتواصلة متوعداً النظام السعودي بعمليات أوسع وأكبر إذا استمر بعدوانه وحصاره للشعب اليمني.