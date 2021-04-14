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بعد إخفاق اليقظة بالتأهل للنهائي.. السهو: ليس بالإمكان أفضل

ديرالزور – مالك الجاسم

انقلبت حالة التفاؤل داخل أروقة نادي اليقظة إلى حالة حزن بعد أن أخفق الفريق بحجز تذكرة العبور للتجمع النهائي المؤهل للدوري الممتاز في المجموعة الجنوبية ، وأنهى مباريات التجمع الأول بفوز وحيد على العربي بهدفين لهدف ، وخسر بقية المباريات ، وحل في المرتبة الأخيرة برصيد ثلاث نقاط وسط حالة ذهول لمتابعي نادي اليقظة من الحالة التي وصل إليها برغم النتائج التي حققها في الدوري ، ولكن الأمور بدت مغايرة في التجمع النهائي ، ولم يقنع اليقظة في الأداء ولا في النتيجة.
مدرب الفريق إسماعيل السهو وخلال حديثه لـ «تشرين» عزا الأمر لأسباب عدة منها: عدم التحضير بشكل جيد ، وحالة الغياب التي عانى منها الفريق ، وسفر اللاعب عمر القهوجي وجمال قاسم ، وإصابة اللاعب أحمد شنتاف .
وتابع السهو بالقول: ويضاف لما ذكرنا قلة الدعم المادي ، والفريق يلعب بعيداً عن أرضه وعن جمهوره ، وقد أرهقنا مادياً ، ولا يوجد سوى رئيس النادي ياسر العلي هو الداعم الوحيد ، وهذا وحده لا يكفي .
وأضاف السهو: وكذلك في التجمع النهائي لعبنا تحت الضغط النفسي لأننا كنا نبحث عن الفوز دون سواه ، وهذا ما أثر في مستوى اللاعبين ، إضافة لحالة الغرور عند بعضهم وعدم إحساسهم بالمسؤولية ، والسبب الأهم عدم إقامة الفريق قبل يوم من المباريات في فندق للحصول في الراحة البدنية والنفسية .
وفي المحصلة لدي حالة رضا كاملة عما قدمناه ضمن الإمكانات المتاحة ، وليس بالإمكان أفضل مما كان ، وأشكر اللاعبين والإدارة التي لم تقصر يوماً في الدعم وفي مقدمتهم رئيس النادي ، والشكر لجماهيرنا التي تابعتنا وشجعت بحفاوة ولكن هذه هي مقدرتنا .

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