الخامنئي: مفاوضات البرنامج النووي مع الغرب يجب ألا تكون استنزافية

أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي أن المفاوضات مع الغرب حول البرنامج النووي الإيراني يجب ألا تكون استنزافية.

وقال الخامنئي في كلمة له اليوم: إن الولايات المتحدة لا تتفاوض لقبول قول الحق بل تريد التفاوض لإملاء كلمة الباطل.

وأضاف خامنئي: هناك أوروبيون يقرون لنا خلال الاجتماعات بأن الحق هو مع إيران وبأن على واشنطن رفع العقوبات، لافتاً الى أن الاقتراحات التي تقدمها الولايات المتحدة هي اقتراحات مسيئة حتى أنه لا يمكن النظر فيها.

وشدد الخامنئي على ضرورة رفع العقوبات المفروضة على إيران أولاً لتؤدي طهران واجباتها بعد ضمان رفعها.

«سانا»