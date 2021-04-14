المالكي يطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للمقدسات الفلسطينية

طالب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بتوفير الحماية الدولية للمقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك ووقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة عليها.

ونقلت وكالة وفا عن المالكي قوله في بيان اليوم: إن اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى الليلة الماضية واعتداءاتها على الفلسطينيين وتحطيم أبواب مئذنتي المغاربة والأسباط وقطع أسلاك مكبرات الصوت في باحاته تأتي في إطار مخططات الاحتلال لتهويد المسجد والسيطرة عليه.

ودعا المالكي المجتمع الدولي إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات للضغط على الاحتلال لوقف عدوانه المتواصل على المقدسات المسيحية والإسلامية.

“سانا”