ميليشيا «قسد» تستولي على الوثائق الشخصية لقاطني السكن الشبابي بالحسكة

في إطار سياساتها الإجرامية والتضييق على الأهالي وتهجير أصحاب المنازل القريبة من قواعد الاحتلال الأمريكي أقدمت ميليشيا «قسد» المرتبطة بالاحتلال على الاستيلاء على الوثائق الشخصية لساكني البناءين 17 و21 في السكن الشبابي بمدينة الحسكة.

وذكرت «سانا» نقلاً عن مصادر محلية «أن مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” داهمت منازل المواطنين في البناءين 17 و21 الواقعة في الجهة الشرقية من السكن الشبابي بمدينة الحسكة واستولت على الوثائق الشخيصة لهم من ضمنها بطاقاتهم الشخصية والعائلية».

ولفتت المصادر إلى أن ميليشيا «قسد» تحاول من خلال هذا الإجراء إفراغ المناطق المحيطة بأماكن وجود قوات الاحتلال الأمريكي والعمل على تغيير المنطقة ديمغرافياً.