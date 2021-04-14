الصحة الروسية توافق على إجراء تجارب سريرية للقاحين مضادين لكورونا بين المصابين بالسرطان

أجازت وزارة الصحة الروسية للمتطوعين المصابين بأورام سرطانية المشاركة في تجربة اللقاحات الروسية ضد فيروس كورونا أبي فاك وكوفيفاك لتقييم فعاليتها.

وأشارت الوزارة في بيان لها نقله موقع «روسيا اليوم» إلى أن التجارب السريرية للمرحلة الثالثة لهذين اللقاحين جارية حالياً لتقييم فعاليتهما وسلامتهما موضحةً أنه لا يمكن إجراء تعديلات على تعليمات الاستخدام الطبي للقاحات ضد فيروس كورونا فيما يتعلق بمرضى السرطان إلا بعد الانتهاء من الدراسات بمشاركتهم وكذلك تقييم النتائج.

وشددت الوزارة على أنه وفقاً لبيانات المركز العلمي لخبرة المنتجات الطبية التابع لها فإن مسألة تأثير اللقاحات للوقاية من فيروس كورونا على مسار السرطان لم تتم دراستها بشكل كاف.

يشار إلى أن التجارب السريرية للقاح المضاد لكورونا «سبوتنيك V» بين المصابين بالسرطان في روسيا بدأت في آذار الماضي.

وقال ألكسندر غينتسبيرغ مدير مركز علم الأوبئة والأحياء الدقيقة غاماليا في موسكو إنه بحسب نتائج البحث لا توجد موانع لمرضى السرطان لتحصينهم بهذا اللقاح إلا في حالات العلاج الكيميائي.