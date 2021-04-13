بدء عودة أهالي عين الخضرة وبسيمة بريف دمشق إلى منازلهم

بدأ أهالي بسيمة وعين الخضرة اليوم العودة إلى مناطقهم وبيوتهم التي تعرضت للأضرار جراء الإرهاب للمباشرة بتأهيلها وإعادة زراعة أراضيهم.

وذكر محافظ ريف دمشق المهندس معتز أبو النصر جمران في تصريح لـ«سانا» أن عودة الأهالي إلى مناطقهم وبيوتهم وأراضيهم الزراعية جاءت بعد انتهاء المحافظة من إنجاز أعمال البنى التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء وتأمينها لتمكين الأهالي من العودة.

رئيس المجلس المحلي في جديدة الوادي تيسير موازيني بين أن عملية العودة تتم بيسر وسهولة وبشكل منظم لجميع العائلات التي تمتلك البيانات اللازمة للدخول لافتاً إلى أنه دخل حتى الآن نحو 800 نسمة.

ولفت موازيني إلى أن أغلب العائلات التي دخلت قامت بالاطلاع على واقع منازلها والاحتياجات اللازمة للمباشرة في تأهيلها والعودة النهائية للسكن فيها.

يشار إلى أنه تم تحرير منطقة وادي بردى من الإرهاب في شهر كانون الثاني عام 2017.