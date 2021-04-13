إصابة مدنيين بانفجار عبوة في ريف الحسكة

أصيب عدد من المدنيين من جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة في منطقة الناصرية بمحيط مدينة رأس العين في ريف الحسكة الشمالي الغربي والتي تنتشر فيها مجموعات إرهابية مرتبطة بالنظام التركي.

وذكرت مصادر محلية لمراسل «سانا» في الحسكة أن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة قبيل وصولها إلى أحد تجمعات مرتزقة الاحتلال التركي في منطقة الناصرية غرب مدينة رأس العين ما أدى إلى إصابة عدد من مرتزقة الاحتلال ووقوع أضرار مادية في المكان.

وتشهد المناطق التي تنتشر فيها المجموعات الإرهابية المدعومة من قبل النظام التركي في ريف الحسكة تفجيرات واقتتالاً فيما بين المجموعات الإرهابية على خلفية اقتسام النفوذ في المناطق المحتلة والمسروقات الأمر الذي تسبب باستشهاد العشرات وتهجير المدنيين عن قراهم وبلداتهم وأراضيهم الزراعية التي استباحها الإرهابيون سرقة وحرقاً لمحاصيلها ونهباً لخيراتها.