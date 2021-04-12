الاحتلال التركي يقيم سواتر وخنادق بين القرى لترسيخ وجوده اللاشرعي ضمن المناطق المحتلة بريف الرقة

واصلت قوات الاحتلال التركي جرائمها في المناطق التي تحتلها بريف الرقة الشمالي عبر فرض سياسة التتريك وعزل القرى التي تحتلها عن المناطق المجاورة لترسيخ واقع الاحتلال وتسهيل إجراء عمليات تغيير ديمغرافي فيها.

مصادر محلية قالت لسانا: «قوات الاحتلال التركي قامت ببناء سواتر على عمق 32 كم داخل الأراضي السورية بالتزامن مع تعزيز عدد من قواعدها العسكرية اللاشرعية بأسلحة ثقيلة ورادارات متطورة إلى جانب حفر خنادق بطول 15 كم بمحاذاة أوتستراد الحسكة -حلب في محيط عين عيسى».

ولفتت المصادر إلى أن مخططات الاحتلال التركي ترمي إلى عزل المناطق المحتلة شمال اوتستراد حلب -الحسكة عن الجنوب وظهرت بوادرها من خلال بناء 5 قواعد عسكرية بشكل غير شرعي في ناحية عين عيسى، مبينة أن «الاحتلال التركي قام بربط هذه القواعد ببعضها البعض لتكريس احتلاله هذه المناطق».