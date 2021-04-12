حركة أمل اللبنانية تدين الاعتداءات الإسرائيلية على سورية

أدانت حركة أمل اللبنانية الاعتداءات الإسرائيلية على سورية وانتهاك العدو الإسرائيلي المستمر للأجواء اللبنانية.

وقال المكتب السياسي في حركة أمل في بيان اليوم «إن العدو الإسرائيلي يستغل التواطؤ الدولي والإقليمي الذي يشكل مظلة حامية وداعمة لاعتداءاته على سورية ولبنان»، داعياً إلى ضرورة التنبه والتيقظ على مصير الوطن العربي الذي أصبح ملعبا للأعداء بعدما كان لاعباً إقليمياً ودولياً إبان وحدته ووفاقه.

من جانب آخر شددت الحركة على أهمية الحفاظ على كامل حقوق لبنان بمياهه الإقليمية دون التنازل عن أي نقطة ماء.

وكانت الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري تصدت الأربعاء الماضي لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على بعض النقاط في محيط دمشق وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.