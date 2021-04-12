سياسةعربي

القوات العراقية تعتقل ستة إرهابيين

اعتقلت القوات العراقية ستة إرهابيين في إطار عملياتها الأمنية في عدة مناطق بالبلاد.

وأفاد جهاز مكافحة الإرهاب العراقي في بيان نقلته وكالة «سانا» اليوم أن تشكيلاتها تواصل عملياتها الهادفة لاقتلاع جذور الإرهاب والفكر المتطرف في البلاد حيث تمكن عناصرها من إلقاء القبض على أربعة إرهابيين في أقضية الخالدية والفلوجة والكرمة في محافظة الأنبار غرب البلاد مشيراً إلى أنه تم أيضاً اعتقال إرهابي في جانب الكرخ من العاصمة بغداد وكذلك اعتقال أحد الإرهابيين في منطقة مخمور بعمليةٍ نوعية نفذتها قوةٌ خاصة من الجهاز.

وتواصل القوات العراقية ملاحقة فلول إرهابيي تنظيم (داعش) في مختلف مناطق البلاد.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار

الاحتلال التركي يقيم سواتر وخنادق بين القرى لترسيخ وجوده اللاشرعي ضمن المناطق المحتلة…

آخر الأخبار

صحفي تركي يفضح مجدداً تورط نظام أردوغان بدعم ونقل الإرهابيين إلى سورية

آخر الأخبار

حركة أمل اللبنانية تدين الاعتداءات الإسرائيلية على سورية

دولي

طهران: الوجود الأمريكي في العراق من أبرز عوامل الإرهاب