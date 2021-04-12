نادي الأسير الفلسطيني يحذر من تدهور صحية الأسير عشة

حذر نادي الأسير الفلسطيني من تدهور الحالة الصحية للأسير باهر عشة جراء ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية بحقه وفي مقدمتها الإهمال الطبي المتعمد.

وأوضح النادي في بيان اليوم نقلته وكالة «وفا» أن الأسير عشة المعتقل منذ عام 2002 أجرى عملية قلب مفتوح قبل نحو شهر ويعاني مضاعفات تشكل خطراً على حياته جراء امتناع سلطات الاحتلال عن تقديم العلاج اللازم له.

ولفت البيان إلى أن عائلة الأسير تناشد المجتمع الدولي ضرورة التدخل العاجل للضغط على الاحتلال لتوفير الرعاية الصحية اللازمة له.

ويواجه نحو 4500 أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال ظروف اعتقال قاسية حيث يعاني 1800 أسير منهم أمراضاً متعددة بسبب انتشار الأوبئة وبينهم نحو 700 أسير بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل وخاصة حالات الإصابة بالسرطان والفشل الكلوي والشلل النصفي.