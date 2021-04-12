الروسية كوديرميتوفا تتوج ببطولة تشارلستون للتنس

توجت الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا المصنفة الـ 38 عالمياً اليوم ببطولة تشارلستون الأمريكية للتنس بعد فوزها في الدور النهائي للبطولة على دانكا كوفينيتش من الجبل الأسود.

وتمكنت اللاعبة الروسية البالغة 23 عاماً من حسم المباراة النهائية لمصلحتها بمجموعتين نظيفتين بواقع 6-4 و6-2 خلال ساعة واحدة و37 دقيقة.

يشار إلى أن هذا اللقب هو الأول لكوديرميتوفا خلال مسيرتها الاحترافية بفئة الفردي.

وكان رئيس الاتحاد الروسي للتنس شامل تاربيشيف صرح في وقت سابق أنه في حال تتويج كوديرميتوفا بلقب تشارلستون فسيتم اختيارها ضمن الفريق الروسي المشارك في أولمبياد طوكيو صيف العام الجاري.