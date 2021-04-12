القبض على مروج مخدرات في دمشق

ألقى فرع مكافحة المخدرات بدمشق القبض على مروج مواد مخدرة وضبط بحوزته أكثر من 6 كيلوغرامات من مادة الحشيش.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها أنه بناء على المعلومات الواردة إلى فرع مكافحة المخدرات بدمشق عن وجود شخص يقوم بترويج المواد المخدرة في محلة الدحاديل وبعد المراقبة الدقيقة ألقى عناصر الفرع القبض على المشتبه به وبعد تحري منزله عثر فيه على كمية 6 كيلوغرامات و500 غرام من مادة الحشيش المخدر وكمية 170 حبة بيوغابلين مخدرة وبالتحقيق معه اعترف بحيازته المواد المخدرة وترويجها لعدة أشخاص لقاء المنفعة المادية وتعاطيه مادة الحشيش المخدر.

وبينت الوزارة أنه تمت مصادرة المواد المخدرة وما زالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليه لكشف جميع المتورطين في القضية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.