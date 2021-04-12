إصابة أربعة أشخاص بإطلاق نار في مدينة سياتل الأمريكية

أصيب أربعة أشخاص بجروح بينهم طفلة في إطلاق نار أمس في مدينة سياتل بولاية واشنطن الأمريكية.

ونقل موقع «يو .أس. نيوز» الأمريكي عن المتحدثة باسم شرطة سياتل قولها اليوم «تلقينا عدة بلاغات تفيد بأن مسلحاً وصل إلى ساحة انتظار للسيارات بالقرب من مركز للتسوق بمدينة سياتل ثم بدأ بإطلاق النار ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص وطفلة تبلغ من العمر سنتين».

وأشارت إلى أن التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث.

وتعد حوادث إطلاق النار أمراً شائعاً في الولايات المتحدة مع انتشار ثقافة العنف في المجتمع الأمريكي واستمرار العمل بقانون يسمح بحيازة السلاح الفردي بشكل منفلت.