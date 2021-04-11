نيوكاسل يونايتد يفوز على بيرنلي في الدوري الإنكليزي

فاز نيوكاسل يونايتد اليوم على مستضيفه بيرنلي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وفي شوط المباراة الأول تقدم بيرنلي عن طريق ماتيغ فيدرا في الدقيقة الـ 18 وفي شوط المباراة الثاني سجل جاكوب ميرفي هدف التعادل لنيوكاسل يونايتد في الدقيقة الـ 59 ليعود آلان ساينت ماكسيمين ويضيف الهدف الثاني لنيوكاسل يونايتد في الدقيقة الـ 64.

وبهذا الفوز يرفع نيوكاسل يونايتد رصيده إلى 32 نقطة في المركز الـ 17 بينما تجمد رصيد بيرنلي في المركز الـ 15 برصيد 33 نقطة.

«سانا»