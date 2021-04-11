سلاح الجو العراقي يقضي على 5 إرهابيين من «داعش»

قتل خمسة من إرهابيي «داعش» بغارة للطيران العراقي فيما دمر عدد من أوكار التنظيم في منطقة بحيرة حمرين بديالى شرق البلاد.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان لها: «بإشراف قيادة العمليات المشتركة وخلال تفتيش وتطهير السلسلة الجبلية المحيطة ببحيرة حمرين والمناطق المحاذية لها في قاطع عمليات ديالى تمكنت القوات الأمنية ضمن محور قيادة القوة البرية من تدمير أربعة أوكار ونفق وتفجير عبوة ناسفة فيما قتل خمسة عناصر من إرهابيي داعش بغارة لطيران الجيش العراقي».

وفي سياق متصل ضبطت قوات الأمن العراقية اليوم عدة اوكار وعتادا وذخيرة وعددا من العبوات الناسفة في محافظتي الأنبار ونينوى غرب وشمال البلاد.

وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني أن «قيادة عمليات الأنبار بدأت عملية أمنية من سبعة محاور في مناطق جنوب شرق منفذي طريبيل والوليد وجزيرة الكرمة لملاحقة فلول إرهابيي داعش» مشيرة إلى أنه تم ضبط 16 مقذوفا مختلفة الأنواع وعبوة ناسفة وكمية من العتاد في منطقة زنكورة بقضاء الرمادي.

كما ضبطت مديرية الاستخبارات العسكرية عبوات ناسفة وقذائف مدفعية في قضاء سنجار غرب نينوى وتكفلت وحدات الهندسة العراقية بتدمير هذه المواد.

ودمرت القوات العراقية المشتركة اليوم عدة أوكار وقوارب نهرية لإرهابيي «داعش» خلال عملية واسعة شنتها لتطهير مناطق فى محافظة ديالى شرق العراق.

«سانا»