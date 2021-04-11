مسلح يطلق النار داخل فندق بولاية هاواي

أطلق مسلح النار داخل فندق في هونولولو بولاية هاواي الأمريكية عبر باب غرفة أحد النزلاء وتحصن بداخلها فيما طوقت الشرطة الفندق.

وذكر موقع «هاواي نيوز ناو» في وقت متأخر من مساء أمس أن النزلاء والموظفين في منتجع وفندق كاهالا يحتمون في أماكنهم وتم إجلاء النزلاء من الغرف القريبة من الحادث فيما أشارت مصادر للموقع إلى أن المشتبه من عناصر البحرية.

ونقل الموقع عن بريان لينش الضابط بالشرطة قوله: لم تقع إصابات ننتظر استسلام المشتبه به.

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي العشرات يختبئون في قاعة الرقص بالفندق والشرطة تنتشر في مكان الحادث وقال شاهد لرويترز: إن ما يتراوح بين 75 و80 شخصاً في القاعة.

وتعد حوادث إطلاق النار أمراً شائعاً في الولايات المتحدة مع انتشار ثقافة العنف في المجتمع الأمريكي واستمرار العمل بقانون يسمح بحيازة السلاح الفردي بشكل منفلت.