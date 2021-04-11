إيران تطور لقاحاً جديداً مضاداً لكورونا

أعلن رئيس جامعة إعداد المدرسين الإيرانية محمد تقي أحمدي أنه يجري حالياً صنع لقاح مضاد لكورونا بتقنية “mRNA” المتطورة من قبل مجموعة من الباحثين الإيرانيين، متوقعاً أن يصل مرحلة الإنتاج مطلع الصيف القادم.

وفي تصريح لوكالة أنباء «فارس» الإيرانية قال أحمدي: يعمل فريق الباحثين في الجامعة بالتعاون مع مؤسسة بركة وجامعة الشهيد بهشتي على تطوير هذا اللقاح، موضحاً أن هناك معرفة فنية لصنع لقاحات متطورة بتقنية «mRNA» في البلاد.

وأشار أحمدي إلى أن الجامعة خطت بشكل مباشر وغير مباشر خطوات جيدة في مجال إنتاج الأدوية واللقاحات المتطورة في كلية الطب وسنرى في المستقبل القريب نتائج جيدة في هذا المجال.

واللقاح الجديد لا يحقن الفيروس الضعيف بل يستخدم جزءاً من جينومه لتحفيز جهاز المناعة لدى الإنسان.