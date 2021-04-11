تسجيل نحو 22 ألف إصابة بكورونا في بولندا و12112 في أوكرانيا

سجلت بولندا 21703 إصابات جديدة بكوفيد 19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليبلغ إجمالي الإصابات في عموم البلاد مليونين و574631 إصابة.

ووفق موقع «وورلد ميتر» الأمريكي فإن إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 58421 حالة بعد تسجيل 245 وفاة جديدة.

بدورها، سجلت أوكرانيا 12112 إصابة و235 وفاة جديدة بالفيروس ليصل عدد الإصابات الكلي إلى مليون و853249 فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 37014 وفاة.

وفي الفلبين، تم الإعلان عن 11681 إصابة جديدة بالفيروس ليبلغ إجمالي الإصابات 864868 إصابة فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 14945 بعد الإعلان عن 201 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبلغ إجمالي الإصابات في هنغاريا 720164 بعد تسجيل 6296 إصابة وإجمالي الوفيات 23417 بعد تسجيل 206 حالات وفاة.