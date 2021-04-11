الرئيس الأسد يتقبل أوراق اعتماد سفيري موريتانيا والأرجنتين لدى سورية

ليس غريباً أن يكلف رئيس الكيان الصهيوني رووفين ريفلين ما يسمى زعيم حزب “الليكود” رئيس وزراء “إسرائيل” الحالي بتشكيل الحكومة الجديدة المقبلة إثر نتائج الانتخابات الأخيرة التي جرت في آذار من العام 2021.. وليس بغريب قول ريفلين “اتخذت هذا القرار... المزيد ←