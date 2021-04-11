أوليانوف: الضغوط على إيران أدت إلى تطور برنامجها النووي

المصدر: "العالم"

رأى سفير ومندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، أن خطوات إيران في خفض التزاماتها النووية تعود لسياسة الضغوط القصوى التي مارستها أمريكا ضدها، والتي أدت بالتالي إلى تطور البرنامج النووي .

وكتب أوليانوف في “تغريدة” له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، هناك عدد كبير من المعارضين للاتفاق النووي الذين لا يمتلكون على الإطلاق أي بديل مناسب لإحيائه.

يُذكر أن أعضاء الاتفاق النووي ومنهم روسيا والصين، أكدوا مراراً بأن سياسة الضغوط القصوى ضد إيران تعد السبب الأساس وراء استمرار التوتر الحاصل بشأن القضية النووية الإيرانية.