152879 إصابة جديدة بكورونا في الهند و17855 في ألمانيا

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم عن تسجيل رقم قياسي جديد للإصابات بفيروس كورونا مع رصد 152879 إصابة جديدة، وذلك مع استمرار تصاعد الموجة الثانية من الفيروس وعدم قدرة المستشفيات على استيعاب المرضى في أجزاء من البلاد.

وأوضحت الوزارة في أحدث بياناتها أن إجمالي الإصابات بلغ 13 مليوناً و 358805 إصابات بينما بلغ إجمالي الوفيات 169305حالات بعد تسجيل 839 وفاة إضافية وهو أكبر عدد منذ أكثر من خمسة أشهر.

وفي ألمانيا بيّن معهد «روبرت كوخ» للأمراض المعدية أنه تم تسجيل 17855 إصابة و104وفيات جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية .

ووصل بذلك العدد الإجمالي للإصابات بألمانيا منذ بدء الجائحة إلى مليونين و998268 في حين بلغت الوفيات 78353 حالة .

«سانا»