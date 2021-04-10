وزارة الإعلام تنعى الباحث والصحفي فؤاد بلاط الذي غيبه الموت عن عمر ناهز الـ81 عاماً

نعت وزارة الإعلام الباحث والصحفي فؤاد بلاط الذي غيبه الموت صباح اليوم عن عمر ناهز 81 عاماً.

وعبر مسيرة إعلامية حافلة ومتنوعة وغنية على مدى أكثر من نصف قرن لعب الراحل دوراً أساسياً في تطوير الإذاعة والتلفزيون والإعلام السوري.

والراحل من مواليد مدينة الميادين في محافظة دير الزور عام 1940 تلقى علومه الابتدائية في الميادين والإعدادية والثانوية في حلب وتابع دراسته في جامعة دمشق حيث درس بكليتي الاقتصاد والآداب التي نال منها إجازة في الأدب الانكليزي عام 1972 كما درس العلوم السياسية في جامعة هايدبرغ بألمانيا 1962-1965 .

بدأ الراحل رحلته مع الإعلام محرراً في صحيفة الاشتراكي عام 1968 وكان من المساهمين في تأسيس اتحاد الصحفيين السوريين وشغل فيه أمين سر الاتحاد.

وخلال عمل بلاط بالصحافة شغل العديد من المراكز من مدير تحرير مجلة جيش الشعب ونائب رئيس تحرير صحيفة الثورة ومدير للتلفزيون العربي السوري ومدير عام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ومدير مركز التدريب الإذاعي والتلفزيوني ومعاون لوزير الإعلام.

كما عمل بلاط مستشاراً لجهات عدة ونائباً لرئيس المجلس الوطني للإعلام وانتخب عضواً لمؤتمر اتحاد الصحفيين العالمي وعضواً في الاتحاد العالمي للإذاعة والتلفزيون وهو عضو المجلس الدائم لاتحاد الصحفيين العرب مدة عشرين عاماً.

وشارك الراحل في العديد من المؤتمرات المحلية والعربية والدولية وكتب في عدد كبير من الصحف والمجلات المحلية والعربية والدولية وألقى عدة محاضرات في مجال الصحافة والسياسة والإعلام داخل سورية وخارجها.