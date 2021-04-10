بكلفة 1.8 مليار ليرة.. المهندس عرنوس يضع محطة معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي في المدينة الصناعية بحسياء بالخدمة

وضع المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء اليوم مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي في المدينة الصناعية بحسياء في حمص بالخدمة والتي بلغت قيمة الأعمال المنفذة فيها 1.8 مليار ليرة سورية.

ونقلت «سانا» عن الدكتور بسام منصور مدير مدينة حسياء الصناعية قوله أن مساحة المحطة تبلغ حوالي 90 دونماً وطاقتها الاستيعابية تصل إلى 5500 متر مكعب باليوم وتعمل بطريقة الأكسدة الطبيعية، مبيناً أن خطوط الصرف تدخل من المدينة الصناعية إلى المحطة بخطين منفصلين الأول خط صرف صحي ومطري وصناعي غذائي والثاني خط صرف صناعي للصناعات الكيميائية والهندسية والنسيجية.

وأوضح منصور أن عملية المعالجة في المحطة تتم في عدد من الوحدات الأساسية والمصافي وحوض إزالة الشحوم والزيوت وحوض الترسيب بالجير ومبنى الكيماويات والبحيرات اللاهوائية والبحيرات الترددية وبحيرات تجفيف الحمأة الكيميائية والبيولوجية ووحدة إضافة الكلور وخزان التلامس.

ولفت منصور إلى أن أهمية إنجاز المحطة تأتي من كونها مشروعاً حيوياً واستراتيجيا يسهم في الحفاظ على البيئة والصحة العامة من خلال خفض الملوثات والوصول بها إلى الحد المسموح وفق المواصفات القياسية السورية والتي تسمح بري المزروعات العلفية والحراج والمسطحات الخضراء.