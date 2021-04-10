الاحتلال الأمريكي يخرج 22 آلية وشاحنة من الأراضي السورية إلى العراق

أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي رتلاً جديداً يضم آليات وصهاريج وشاحنات من قواعدها المنتشرة في الجزيرة السورية إلى الأراضي العراقية.

ونقلت «سانا» عن مصادر محلية قولها: أن قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت فجر اليوم رتلاً مؤلفاً من 18 آلية من صهاريج وبرادات وناقلات و4 شاحنات إلى العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي.

وأشارت المصادر الى أن الرتل تلاه خروج ثلاث سيارات عسكرية من نوع همر لقوات الاحتلال الأمريكي ترافقها سيارات حراسة تقل مسلحين تابعين لميليشيا «قسد».

وكانت طائرة مروحية تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي قادمة من العراق نقلت في وقت سابق حاويات بداخلها مواد لوجستية وسلاح وذخائر ومواد طبية إلى قاعدتها في مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.