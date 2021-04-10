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السبت,10 أبريل , 2021
صحيفة تشرين -
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مقتل جندي تركي باشتباك جنوب شرقي تركيا
جاليتنا في روسيا والدول المستقلة تدعو إلى رفع الإجراءات القسرية المفروضة على سورية
منصور يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ووقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي
لبنان .. الحكم بالإعدام على 3 أشخاص لتعاملهم مع العدو الإسرائيلي
العدوان السعودي يرتكب 219 خرقاً جديداً لاتفاق وقف النار بالحديدة
بايدن يطالب الكونغرس بتخصيص المزيد من الأموال لمواجهة روسيا والصين
أوليانوف: روسيا والصين تصرّان على رفع العقوبات الأمريكية عن إيران
إصابة عدد من الفلسطينيين بقمع الاحتلال وقفة احتجاجية بالقدس
إصابة عشرات الفلسطينيين جراء قمع الاحتلال مظاهرة كفر قدوم
الكرملين: التصعيد في دونباس يشكل خطراً على أمن روسيا
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لقطة اليوم
صباح الخير.
لقطة اليوم
صباح الخير.
في
10 أبريل , 2021
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صباح الخير..
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