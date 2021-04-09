انهيار مبنى مؤلف من 5 طوابق بدير الزور.. ولا إصابات

دير الزور - عثمان الخلف

انهار مبنى مؤلف من 5 طوابق في حي الحميدية بدير الزور صباح اليوم .

المبنى المذكور وحسب تصريح عضو المكتب التنفيذي في المحافظة زياد الكاظم لـ( تشرين ) آيل للسقوط ومتضرر بشكل كبير جداً لكون المنطقة برمتها كانت تحت سيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة .

وأضاف: لم ينتج عن حادثة الانهيار أي إصابات أو ضحايا ، فموقع المبنى ومحيطه غير مأهول سكنياً بالمطلق ، بينما أدى ذلك إلى قطع الشارع المار من جواره، مُبيناً أن محافظ دير الزور فاضل نجار توجه فوراً للمكان لمعاينة الحال على أرض الواقع ، موجهاً باتخاذ الإجراءات بشكل عاجل لإزالة ركام المبنى وفتح الشارع المقطوع تسهيلاً لمرور لمواطنين وعدم تعطل مصالحهم.

وأشار الكاظم إلى أنه ستجري غداً عمليات معاينة من قبل الجهاز الفني في مجلس المدينة للمباني المجاورة ومدى سلامتها، علماً أن ورشات البلدية تعمل منذ أيام على إزالة الأبنية المُهددة للسلامة العامة والتي جرى تحديدها كمرحلة أولى ضمن مراحل ستتبعها لإزالة أي مباني خطرة .

وتصل أعداد المباني التي ستُزال بموجب توصيف المكتب الفني في مجلس المدينة ضمن مركز المحافظة إلى 31 مبنى في المنطقتين العقاريتين الثالثة والرابعة بموجب عقد تنفذه شركة الطرق والجسور ( رودكو ) بقيمة مالية تبلغ 50 مليون ليرة.