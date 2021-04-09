فنزويلا: سننتصر على العقوبات الأمريكية

أكد وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريازا أن بلاده ستنتصر على العقوبات الأمريكية التي «تهدف إلى الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو من السلطة».

وقال أريازا في تصريحات لوسائل الإعلام إن «الولايات المتحدة أرادت دائما وضع يدها على الثروة الفنزويلية” مشيرا إلى أن الإجراءات الغربية ضد بلاده “تسببت بأضرار كبيرة».

وأشار أريازا إلى أن العديد من الأصول الفنزويلية في الخارج مجمدة وأن بلاده التي تصدر معظم نفطها إلى الولايات المتحدة يجب أن تجد الآن زبائن آخرين بعضهم يجب أن يظل سرياً حتى لا يتعرض لعقوبات أميركية.

وأعرب اريازا عن أمله في «تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة وأوروبا»، مشددا على أن بلاده «تعلم كيف تعيش وتتجاوز العقوبات وتحبطها وتلتف عليها».