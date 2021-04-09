الصين تتوعد بالرد على العقوبات الأمريكية

تعهدت الصين اليوم باتخاذ “إجراءات مناسبة” رداً على العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على عدد من شركاتها التكنولوجية.

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان خلال إيجاز صحفي اليوم نقلته وسائل إعلام محلية على أن بكين ستتخذ “إجراءات مناسبة” رداً على الخطوة الأمريكية الجديدة مؤكداً تصميم بلاده على حماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها.

وجاء هذا التصريح تعقيبا على إدراج واشنطن أمس سبع مؤسسات صينية متخصصة في أجهزة الحوسبة الفائقة “السوبركمبيوتر” في قائمة العقوبات بذريعة تشكيلها خطراً على الأمن القومي الأمريكي.