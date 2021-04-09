الصحة تلغي اعتماد مركز زهير حبي لإجراء مسحات الـ «PCR»

أعلنت وزارة الصحة إلغاء اعتماد مركز زهير حبي الصحي المتعلق بأخذ المسحات للراغبين بالسفر من غير السوريين.

ودعت الوزارة في بيان لها الأشخاص الذين لديهم مواعيد في المركز للحجز في مركز آخر باستخدام رقم المراجعة نفسه.

وأشارت الوزارة إلى أن إجراء اختبار الـ «PCR» بقصد السفر غير ممكن لجميع المسافرين إلا عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك والتي يمكن الوصول إليها عبر الرابط المحدد.

وبذلك أصبحت مسحات الـ «PCR» تجرى في 7 مراكز خاصة للأشخاص الراغبين بالسفر وفي 3 مراكز للدبلوماسيين.