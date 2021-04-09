هجوم يستهدف مقراً لميليشيا «قسد» في بلدة الشحيل بريف دير الزور

أصيب عدد من مسلحي ميليشيا «قسد» المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي في هجوم استهدف أحد مقارها في بلدة الشحيل بريف دير الزور والتي تشهد غضباً شعبياً عقب قيام مسلحي الميليشيا بالاستيلاء على عدد من منازل المواطنين في البلدة.

ونقلت «سانا» عن مصادر محلية قولها لمراسل الوكالة إن «مسلحين يستقلون دراجات نارية استهدفوا بالأسلحة الرشاشة مقراً لميليشيا «قسد» انشأته بمدرسة الشبكة في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف الميليشيا التي استقدمت على الفور تعزيزات عسكرية إلى المنطقة».

ولفتت المصادر إلى أن «حالة من الغضب والتوتر تسود بلدة الشحيل إثر اقدام مسلحي ميليشيا «قسد» مس على الاستيلاء على عشرة من منازل أهالي المنطقة وطرد أهلها بذريعة قيام شبان من البلدة باستهداف دورية تابعة لمسلحي الميليشيا انتقاما لقتل أحد أبنائها برصاص هؤلاء المسلحين».