«إسناد»يطالب الإتحاد الأوروبي برفع الإجراءات القسرية عن سورية

طالب تجمع إعلاميون ومثقفون أردنيون من أجل سورية المقاومة «إسناد» الإتحاد الأوروبي برفع الإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية عن سورية.

وأشار التجمع في رسالة وجهها اليوم إلى بعثة الإتحاد الأوروبي لدى الأردن إلى أن هذه الإجراءات تسهم بحرمان الشعب السوري من الغذاء والعلاج لافتا إلى أنها تأتي بسبب ثبات الموقف السوري الداعم للمقاومة والمناهض لمشروع الهيمنة الأميركي الامبريالي وتمسك سورية بثوابتها الوطنية والقومية.

وبين التجمع أن هذه الإجراءات القسرية تصب في صالح العدو الصهيوني ومخططاته الاستعمارية داعيا إلى رفعها والتوقف عن التماهي مع سياسة الهيمنة الأميركية واحترام خيارات الشعب والدولة السورية واستقلال إرادتها السياسية.

«سانا»