الصحة: 122 إصابة و 10 وفيات جديدة بكورونا وشفاء 117 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 122 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 117 حالة ووفاة 10 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 19883 شفيت منها 13666 وتوفيت 1352 حالة.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم الخميس 8 نيسان 2021 على الشكل التالي :

=الإصابات:

25 في اللاذقية

23 في دمشق

22 في ريف دمشق

15 في حلب

14 في حمص

9 في درعا

7 في طرطوس

5 في حماة

2 في السويداء

=الشفاء:

17 في دمشق

16 في حلب

16 في طرطوس

15 في اللاذقية

15 في ريف دمشق

12 في حمص

10 في درعا

10 في السويداء

3 في حماة

3 في القنيطرة

=الوفاة:

4 في طرطوس

3 في دمشق

2 في اللاذقية

1 في حمص