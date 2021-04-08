بكين رداً على واشنطن: لا يمكن إلصاق تهمة الترهيب بالصين

نفت الصين اليوم الاتهامات الأمريكية ضدها بالقيام بما يسمى «أعمال ترهيب» في مضيق تايوان مؤكدة أن تهمة «الترهيب» لا يمكن إلصاقها بالصين إطلاقاً.

ونقلت وكالة «شينخوا» للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان قوله اليوم: إن الصين لم تنو قط ترهيب الآخرين ولكنها لا تخاف من أي ترهيب، ولا تريد قسر أي طرف ولكن من غير المجدي ممارسة القسر ضدنا.

وأكد المتحدث الصيني على أن الحقيقة التي يعترف بها المجتمع الدولي هي أنه توجد صين واحدة في العالم وأن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية وأن حكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة القانونية الوحيدة التي تمثل الصين بالكامل.

وأوضح تشاو أن مبدأ صين واحدة هو الأساس السياسي للعلاقات الصينية الأمريكية وهو التزام قطعه الجانب الأمريكي على نفسه في البيانات المشتركة الصينية الأمريكية ويعتبر خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه.

وأشار تشاو إلى أن السفن الحربية الأمريكية قامت بشكل متكرر باستعراض «قوتها» في مضيق تايوان في الآونة الأخيرة مرسلة بذلك إشارات خاطئة بشكل خطير ومهدد للسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.

«سانا»