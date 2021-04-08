رئيس الوزراء الإيطالي يصف أردوغان بالديكتاتور

وصف رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي رئيس النظام التركي رجب أردوغان بأنه ديكتاتور.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن دراغي قوله خلال مؤتمر صحفي في روما رداً على سؤال عن سلوك أردوغان حيال ما حدث لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي تركت من دون مقعد خلال اجتماع معه: شعرت بغضب كبير حيال الإذلال الذي تعرضت له رئيسة المفوضية من جانب هؤلاء، ولنسمهم كما هم، الديكتاتوريين.

وأضاف دراغي: لا أؤيد أبداً سلوك الرئيس التركي إزاء رئيسة المفوضية، هذا لم يكن سلوكاً ملائماً.

وأثار الشريط المصور لهذا الحادث البروتوكولي خلال اجتماع فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال مع أردوغان في أنقرة صدمة العديد من النواب الأوروبيين والمسؤولين في التكتل.

وكانت الكتل السياسية الكبرى في البرلمان الأوروبي عبرت عن غضبها عقب الإهانة البروتوكولية التي تعرضت لها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أثناء زيارتها قبل يومين أنقرة برفقة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ولقائهما رئيس النظام التركي أردوغان.

«سانا»