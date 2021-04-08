نيبينزيا: إحدى أولويات روسيا إزالة الألغام التي خلفها الإرهابيون في سورية

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن بلاده تبذل قصارى جهدها لخلق عالم خال من الألغام وجعل إزالة الألغام التي خلفها الإرهابيون في سورية إحدى أولوياتها.

ونقلت وكالة «تاس» للأنباء عن نيبينزيا قوله اليوم إن هذا الأمر ضروري لإعادة بناء البنية التحتية في سورية وإعادة اللاجئين إلى بلادهم.

وأشار نيبينزيا إلى أنه في الأعوام 2016-2017 نفذت القوات الهندسية الروسية عمليات إزالة الألغام في مدن حلب ودير الزور وتدمر لافتاً إلى مساعدة بلاده لسورية في إزالة الألغام والمتفجرات من المناطق المحررة من الإرهابيين.

وأوضح نيبينزيا أن العسكريين الروس طهروا أكثر من 6500 هكتار من الأراضي السورية وأكثر من 17 ألف موقع وفككوا أكثر من 105 آلاف عبوة متفجرة مشدداً على أن روسيا تحشد الجهود الدولية ذات الصلة للقضاء على تهديد الألغام في سورية.

ودعا نيبينزيا إلى المشاركة بنشاط في المؤتمر الدولي المقبل حول إزالة الألغام والعبوات الناسفة والذي من المقرر عقده في الفترة من الـ 25 إلى الـ 28 من أيار المقبل في العاصمة الروسية موسكو.

«سانا»