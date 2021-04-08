شخصيات وأحزاب عربية تدين العدوان الإسرائيلي على سورية

أدان تجمع العلماء المسلمين في لبنان العدوان الإسرائيلي على سورية الذي تم أمس عبر انتهاك الأجواء اللبنانية.

وأكد التجمع في بيان له اليوم ضرورة العمل على ترسيخ معادلة الردع والتمسك بخيار المقاومة كحل وحيد للانتهاكات الإسرائيلية منوهاً بالتصدي الميداني البطولي الذي قام به الجيش العربي السوري لهذا العدوان.

من جهتها أدانت طلائع حرب التحرير الشعبية قوات الصاعقة وشعبة فلسطين لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان في بيان العدوان الإسرائيلي الأخير مشيدة بالتصدي البطولي له من قبل أبطال الدفاع الجوي السوري.

وأكد البيان الوقوف الى جانب أبطال الجيش العربي السوري حتى دحر كل الأعداء والعملاء والدخلاء.

وفي السياق ذاته أكد الخبير العسكري اللبناني العميد المتقاعد أمين حطيط أن الارتقاء إلى المستوى المتقدم الذي ظهر في تصدي الدفاع الجوي السوري يلجم العدوانية الإسرائيلية ويفتح الطريق أمام مرحلة تالية من الصمود والانتصار لن يكون فيها العدو في وضع أمن واطمئنان.

وأشار حطيط إلى أنه بعد أن أقفلت منظومة الدفاع الجوي السوري الأجواء السورية في وجه الطيران الحربي المعادي شكلت اليوم مظلة واقية تمنع العدو من تحقيق أي من أهداف عدوانه وهذا ما سجل ليل أمس حيث منعت هذه المنظومة طائرات العدو من التحليق في الأجواء السورية وتمت مطاردتها عبر الحدود داخل الأجواء اللبنانية في رسالة سورية واضحة تقول: إن مرحلة جديدة بدأت في مواجهة العدو عبر الحدود ما يشكل ارتقاء نوعياً في سلاح الدفاع الجوي السوري.

بدوره أدان وكيل جهاز المخابرات المصرية الأسبق اللواء محمد رشاد العدوان الإسرائيلي وقال في تصريح خاص لمراسل «سانا» بالقاهرة إن كيان الاحتلال الإسرائيلي يكرر جرائمه في محاولة منه لتحقيق مخططاته في المنطقة.

وشدد رشاد على أن استقرار سورية هو استقرار للمنطقة.

وكانت الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري تصدت بعد منتصف ليل أمس لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على بعض النقاط في محيط مدينة دمشق وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.