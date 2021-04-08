إيران تؤكد استمرار التعاون مع وكالة الطاقة الذرية

أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني رئيس الوفد الايراني لمفاوضات فيينا عباس عراقجي استمرار التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في كل المجالات.

ونفى عراقجي في تصريحات صحفية اليوم بعد لقائه مدير الوكالة رفائيل غروسي على هامش الاجتماع الدوري الثامن عشر للجنة الاتفاق النووي المشتركة في العاصمة النمساوية فيينا توقف التعاون مع الوكالة وقال: إن هذا التعاون متواصل وهناك أكثر من مجال ومن بين ذلك التعاون في مجال مكافحة كورونا، مشيراً إلى أن العلاقات مستمرة مع الوكالة وكذلك المباحثات في القضايا المختلف عليها والرد على الأسئلة التي وجهتها الوكالة لإيران.

وأوضح عراقجي أنه في ظل المباحثات الجارية فإنه يتعين على الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنجاز العديد من المهام ويجري التنسيق معها ومع مديرها في هذا الصدد.

«سانا»