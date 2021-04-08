العدوان السعودي يرتكب 172 خرقاً جديداً لوقف النار بالحديدة

ارتكبت قوى العدوان السعودي 172 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان قوله إن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس وخرقان بإلقاء طيران تجسسي قنابل على الفازة وتحليق 10 طائرات تجسسية في أجواء كيلو16 والجاح والتحيتا والفازة والجبلية.

وأضاف المصدر أن قوى العدوان نفذت أيضاً 37 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و121 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على الشعب اليمنى منذ آذار عام 2015 مخلفاً عشرات الآلاف من الضحايا ودماراً هائلاً في البنى التحتية بالبلاد.

«سانا»