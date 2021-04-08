الجيش الإيراني يتوعد بالرد على استهداف “سافيز”

أكد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية اللواء أبو الفضل شكارجي أن بلاده سترد على استهداف السفينة “سافيز” في مياه البحر الأحمر بعد انتهاء التحقيقات ومعرفة الفاعلين.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن شكارجي قوله في تصريح لها: سنرد دون أدنى شك على استهداف سفينتنا في مياه البحر الأحمر بعد معرفة المتورطين ولن نسكت بتاتاً… لا نستطيع اتخاذ أي رد فعل إلا بعد انتهاء التحقيقات ومعرفة ملابسات الحادثة.

وأضاف شكارجي: إن أصابع الاتهام تحوم حول أعدائنا المباشرين الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكداً أن الولايات المتحدة لها يد في جميع المحاولات الرامية إلى تقويض إيران وإلحاق الضرر بها.

وتعرضت سفينة إيرانية يوم أمس الأول لاعتداء تخريبي في مياه البحر الأحمر.

وكان مسؤول أمريكي رفض الكشف عن هويته أقر أمس بأن كيان الاحتلال الإسرائيلي أبلغ الولايات المتحدة بمسؤوليته عن الاعتداء على السفينة الإيرانية في مياه البحر الأحمر وفق ما نقلت عنه صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

“سانا”