التربية تصدر قرارات المقبولين للتعاقد “الدفعة الثالثة”

أصدرت وزارة التربية اليوم قرارات المقبولين للتعاقد “الدفعة الثالثة” من الناجحين في المسابقة المعلن عنها لصالح الإدارة المركزية ومحافظات “دمشق والقنيطرة وحمص وحماة وطرطوس وإدلب” والبالغ عددهم 7705 ناجحين.

ولفتت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى أنه تم فرز 272 من الناجحين في الإدارة المركزية من حملة الإجازة في “الحقوق واللغة العربية واللغة الانكليزية والتربية الإسلامية والتاريخ والجغرافيا والتجارة والاقتصاد ومناهج وتقنيات التعليم وتخطيط وإدارة تربوية” للتعاقد لصالح مديريات التربية في محافظات “دمشق وريف دمشق والقنيطرة”.

وذكرت الوزارة المقبولين بضرورة استكمال الأوراق الثبوتية المطلوبة للتعاقد خلال مدة شهر من تاريخ صدور قرار المقبولين للتعاقد تحت طائلة سقوط الحق في التعاقد للوظيفة المعلن عنها مبينة أنه على الراغبين بمعرفة المزيد من المعلومات الدخول إلى موقعها الإلكتروني.

وكانت وزارة التربية أصدرت في الـ 16 من كانون الثاني للعام الجاري قرارات المقبولين للتعاقد “الدفعة الثانية” من الناجحين في المسابقة المعلن عنها في الـ 25 من تشرين الثاني 2019 في كل من الإدارة المركزية والمركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة ومديريات التربية في محافظات “دمشق وريف دمشق والقنيطرة ودرعا وحمص وحماة وطرطوس والرقة” والبالغ عددهم 6675 ناجحاً.