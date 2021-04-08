الحرارة إلى انخفاض.. والدرجات المتوقعة ليوم غد

يطرأ انخفاض ملموس غداً على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الساحلية والشمالية الغربية وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بحبات البرد والرعد أحياناً ويمتد الهطل خلال ساعات الليل إلى بعض المناطق الداخلية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات تتجاوز سرعتها الـ 60 كم/سا أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة: