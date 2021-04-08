روسيا: نتائج عمل الخبراء في فيينا حول الاتفاق النووي قد تنشر اليوم

أعلنت روسيا أن نتائج عمل مجموعتي الخبراء اللتين تدرسان في فيينا فرص إحياء الاتفاق النووي المبرم بين إيران ومجموعة خمسة زائد واحد قد تنشر اليوم.

وكتب مندوب روسيا الدائم لدى المؤسسات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف على حسابه في تويتر اليوم: “تواصل مجموعتا الخبراء عملهما في فيينا على مسألتي رفع العقوبات الأمريكية وعودة إيران إلى تطبيق كامل التزاماتها النووية وفقا لخطة العمل الشاملة والنتائج الأولية قد تصبح متوفرة مساء اليوم”.

وسبق أن أكد أوليانوف أمس أن روسيا طرحت اقتراحات محددة للنقاش في كلا المجموعتين.

ورفضت إيران سابقا المقترح الذي قدمته واشنطن برفع العقوبات عنها تدريجيا وأكدت أن الشرط الوحيد لوقف تقليص التزاماتها النووية هو الرفع الكامل للعقوبات عنها.

“سانا”