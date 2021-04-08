بوتين وميركل يبحثان تسوية الوضع جنوب شرق أوكرانيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم ضرورة التزام كييف باتفاقات مينسك بشأن تسوية الوضع جنوب شرق أوكرانيا.

وذكر المكتب الإعلامي للكرملين في بيان نشره على موقعه الرسمي أنه «تم التأكيد على ضرورة التزام سلطات كييف بشكل تام بالاتفاقات التي تم التوصل إليها في وقت سابق أولاً وقبل كل شيء بشأن إقامة حوار مباشر مع دونيتسك ولوغانسك وإضفاء الشرعية على الوضع الخاص لدونباس».

وأضاف البيان «عند تبادل وجهات النظر حول تسوية الأزمة الأوكرانية الداخلية أعرب بوتين وميركل عن قلقهما من تصاعد التوتر في جنوب شرق أوكرانيا حيث لفت الرئيس الروسي الانتباه إلى التصرفات الاستفزازية التي قامت بها كييف وأدت مؤخراً إلى تفاقم الوضع عن قصد على خط التماس».

وتم توقيع اتفاق في العاصمة البيلاروسية مينسك في الخامس من أيلول عام 2014 يقضي بوقف إطلاق النار بين طرفي النزاع في شرق أوكرانيا إلا أن قوات كييف تواصل خرق هذا الاتفاق وقصف المناطق السكنية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ما أدى إلى مقتل وجرح مئات المدنيين وتدمير البنى التحتية.

كما ناقش الجانبان قضية الناشط الروسي ألكسي نافالني المسجون بسبب انتهاك القانون الروسي.