خارجية فلسطين تحذر من خطورة صمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن مخططات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل تحدياً سافراً للمجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأوضحت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة «وفا» أن مواصلة الاحتلال الإسرائيلي توسيع عمليات الاستيطان في الضفة الغربية وخاصة بمدينة القدس المحتلة من هدم منازل الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم وإقامة وحدات استيطانية جديدة ومحاولة السيطرة على المواقع التاريخية والأثرية والدينية تأتي تنفيذاً لما تسمى “صفقة القرن” الرامية لتصفية القضية الفلسطينية وتقوض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً وعاصمتها القدس.

وحذرت الخارجية من خطورة صمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين.