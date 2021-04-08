القبض على شخص سرق مبلغ 20 مليون ليرة من محل يعمل به في حلب

ألقى قسم شرطة حلب الجديدة القبض على شخص قام بسرقة مبلغ 20 مليون ليرة سورية من محل يعمل فيه وافتعل حريقاً بالمحل في محاولة لإخفاء جريمته.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم أن صاحب محل لبيع مدخرات السيارات في حي حلب الجديدة أدعى سرقة مبلغ مالي وقدره 20 مليون ليرة سورية من قبل شخص مجهول الهوية وحصول حريق في المحل.

وأوضحت الوزارة أنه ومن خلال المتابعة وجمع المعلومات تم حصر الشبهة بأحد العاملين في المحل وبالتحقيق معه ومواجهته بالأدلة اعترف بإقدامه على سرقة مبلغ 17 مليوناً و 100 ألف ليرة ومبلغ 950 دولاراً أمريكياً من المحل الذي يعمل فيه حيث دخل إلى المحل ليلاً عن طريق فتحة سماوية وبعد سرقة المبلغ منه افتعل حريقاً فيه لإخفاء معالم جريمته لإيهام صاحب المحل باحتراق المبلغ المسروق.

وأشارت وزارة الداخلية إلى استرداد المبلغ المسروق كاملاً وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص أصولاً.