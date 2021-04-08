صدور قوائم جديدة لتوظيف 145 من ذوي الشهداء العسكريين

أصدرت لجنة القرار الخاصة بتعيين ذوي الشهداء العسكريين «الزوجة والأبناء» في رئاسة مجلس الوزراء قوائم جديدة لتوظيف 145 من ذوي الشهداء بعد دراسة الطلبات المستوفية للشروط من قبل اللجنة.

وأوضحت رئاسة مجلس الوزراء في بيان لها أن العدد الإجمالي لذوي الشهداء العسكريين المعينين في الجهات العامة منذ تشكيل اللجنة في الشهر الرابع عام 2017 حتى الآن بلغ 5198 موظفاً لافتة إلى أنه تم توجيه كتب خاصة بكل الطلبات للجهات العامة التي تم الفرز إليها ليصار إلى تعيينهم مباشرة.

وذكرت أنه سيتم نشر قوائم بأسماء المعينين الجدد على صفحة رئاسة مجلس الوزراء على فيسبوك.